Sprankelend was het weer niet, maar Anderlecht boekt tegen KV Oostende wel nieuwe deugddoende zege

Anderlecht “Take it in your face!”: Anderlecht-aanvoerder Vertonghen kreeg tegen Antwerp micro mee en dat leverde opvallende beelden op

Als u de wedstrijd afgelopen weekend tegen Antwerp zag, kon u alleen maar vaststellen dat Anderlecht-aanvoerder Jan Vertonghen opnieuw bij de beteren bij paars-wit was. Wat u wellicht nog níet wist: de 35-jarige Rode Duivel kreeg voor de gelegenheid ook een micro opgespeld. Van het onderonsje met Antwerp-kapitein, vriend en “strijder” Toby Alderweireld bij de aftrap, over het “alibi-drukzetten” van een Antwerp-speler tot de “take it in your face!” tegen zijn ploegmaats bij een vrije trap voor de vijand: het komt allemaal in bod in een video van ruim tien minuten.

7:00