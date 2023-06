Spelers Anderlecht melden zich op Neerpede voor medische en fysieke testen

KIJK. Anderlecht-spelers melden zich op Neerpede

De spelersgroep werd in twee groepen verdeeld. Eén deel werd in het Universitair Ziekenhuis van Gent voor medische testen. De andere groep verzamelde op Neerpede en mocht de geur van het nieuwe gras al eens opsnuiven. Onder het goedkeurend oog van coach Brian Riemer en de nieuwe performance coach, Dries Bloemen. Voor de 32-jarige Limburger die overkomt van RWDM was het zijn eerste echte werkdag bij z’n nieuwe club. Een aantal spelers van de A-kern zoals Van Crombrugge, Amuzu, Sardella, Stroeykens en Delcroix werden aangevuld met een pak spelers van de RSCA Futures.

Ook de invulling van de technische staf is bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet compleet. Dat in die staf geen plaats meer is voor Robin Veldman, is duidelijk. Zijn vertrek staat vast, de juridische dienst buigt zich over de modaliteiten van dat vertrek. Veldman had nog een contract tot 2024 op Neerpede en heeft dus recht op een ontslagvergoeding. Ook op de aankondiging van de nieuwe keeperstrainer is het nog even wachten. Na het afhaken van de Spanjaard Javier Melchor is Anderlecht nog steeds op zoek naar een vervanger. Anderlecht denkt aan ex-doelman Silvio Proto, maar bewandelt ook nog een aantal alternatieve pistes.