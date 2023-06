Spelers Anderlecht melden zich op Neerpede voor medische en fysieke testen, Riemer praat met Proto

KIJK. Anderlecht-spelers melden zich op Neerpede

Ook de invulling van de technische staf is bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet compleet. Dat in die staf geen plaats meer is voor Robin Veldman, is duidelijk. Zijn vertrek staat vast, de juridische dienst buigt zich over de modaliteiten van dat vertrek. Veldman had nog een contract tot 2024 op Neerpede en heeft dus recht op een ontslagvergoeding. Ook op de aankondiging van de nieuwe keeperstrainer is het nog even wachten. Na het afhaken van de Spanjaard Javier Melchor is Anderlecht nog steeds op zoek naar een vervanger. Anderlecht-trainer Brian Riemer had een uitvoerig gesprek met Silvio Proto. De ex-doelman van paars-wit is geïnteresseerd in de functie, maar een akkoord is er (nog) niet. Anderlecht bewandelt ook nog een aantal alternatieve pistes.