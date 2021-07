‘Smaakmaker’ Hendrik Van Crombrugge ziet extra ervaring en kwaliteit bij Anderlecht, maar: “Het zal tijd vragen om puzzelstukjes in elkaar te doen passen”

ANDERLECHTLadies and gentlemen, this is your captain speaking. Na acht loodzware maanden is Hendrik Van Crombrugge (28) eindelijk weer klaar voor de dienst. Aan de vooravond van de competitiestart overschouwt hij de paars-witte troepen. “De titel? We willen vooral beter doen dan vorig jaar.”