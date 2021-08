Slechte nachtrust voor Anderlecht-kern in aanloop naar cruciale match: Vitesse-aanhang steekt vuurwerk af aan spelershotel

Anderlecht speelt straks een cruciale wedstrijd in de Conference League, maar de voorbereiding loopt allerminst optimaal. Nabij het spelershotel in Arnhem is rond 3 uur in de ochtend vuurwerk afgestoken. Dat wekte de spelers, want naar verluidt ging het bijzonder luid. Het duurde bij sommigen uren voor ze weer de slaap konden vatten.