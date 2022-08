Sergio Gómez verlaat Anderlecht en trekt naar Manchester City: “Kompany eeuwig dankbaar”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik ben heel trots en blij om hier te zijn”, aldus Gómez in een eerste reactie. “City is het beste team in Engeland en met Pep Guardiola heb ik een kans om te leren en ontwikkelen bij de meest uitzonderlijke coach ter wereld. Deel uitmaken van deze club is een droom die uitkomt, en iets waar ik als jonge speler naar streefde.”

Director of Football Txiki Begiristain: “De ontwikkeling van Sergio de afgelopen jaren was indrukwekkend. Hij is een volwaardige verdediger met veel potentieel. De afgelopen jaren kon hij ervaring opdoen in de Belgische competitie en in Europa met Anderlecht. We zijn overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten een toevoeging is aan ons team, zowel defensief als offensief.”

Zijn ex-coach Vincent Kompany had ook een aandeel in de transfer, geeft de Spanjaard toe. “Natuurlijk heb ik hem gesproken toen ik hoorde dat City interesse had. Hij was blij voor me, zei dat het een goeie stap voor me zou zijn en dat het de juiste keuze was. Dat ik dankzij hem linksachter ben? Ik was wel een beetje verrast toen hij zei dat hij me op die positie zag, moet ik toegeven. Maar Vincent leek zeker van zijn stuk, en dat geeft mij ook vertrouwen. Ik speel er nu nog steeds hé. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor deze kans, en het goeie seizoen vorig jaar. Het was een eer om voor hem te spelen. Ik was een City-fan als kind en keek altijd op naar Kompany, kapitein en rolmodel.”

“Anderlecht heeft mij alle kansen geboden om mijn potentieel te ontwikkelen”, aldus Gómez op de website van RSCA. “Het is dankzij deze club dat ik de speler ben geworden die ik nu ben. Ik ben de club daarvoor enorm dankbaar. Ik vond het een fantastische ervaring om hier telkens voor een vol Lotto Park te spelen. De fans en de club zullen voor altijd een plekje in mijn hart hebben.”

Anderlecht-CEO Peter Verbeke spreekt van een ‘once in a lifetime opportunity’. “Uiteraard is het altijd de bedoeling van de club om goede spelers langer bij ons te houden. Maar soms krijgt een speler een ‘once in a lifetime opportunity’ die we hem niet willen ontzeggen. De evolutie van Sergio is opnieuw een voorbeeld van hoe deze club het talent ontwikkelt van jonge spelers en hen kan klaarstomen voor de absolute top.”

In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht, wordt Sergio Gómez dit seizoen niet uitgeleend. “Sergio blijft bij ons. Hij is zo jong en staat nog open om bij te leren”, vertelde Guardiola over de Spanjaard. “Ik sprak met Vinny (Kompany, red.) over hem. Net zoals Oleksandr Zinchenko was hij een nummer 10, hij heeft zich omgevormd. In sommige aspecten moet hij nog vooruitgang boeken, maar hij is exact wat we nodig hebben. Na het afspringen van de komst van Cucurella, hebben we meer beelden van Sergio bekeken. Ik gaf mijn zegen - de prijs, de leeftijd van de speler, we gaan ervoor zei ik.”

Vorige week woensdag in de late uurtjes was daar de langverwachte doorbraak. Anderlecht en Manchester City raakten eruit over de transfer van Sergio Gómez, die zijn zinnen al een tijdje had gezet op een vertrek naar de Engelse landskampioen. Vanmiddag werd de transfer officieel bekendgemaakt. Paars-wit vangt minstens 15 miljoen euro - altijd al het gewenste bedrag. Bonussen kunnen die som zelfs tot boven de 20 miljoen doen uitkomen. Er is ook een doorverkooppercentage van 15 procent verwerkt in de deal. Sterk onderhandeld van Anderlecht, dat Gómez vorig jaar voor amper 1,5 miljoen wegplukte in Dortmund. Gómez reisde donderdag naar Manchester om zijn medische tests aan te vatten. De Spanjaard tekent voor vier jaar bij City.

Sergio Gómez gisterenochtend nog op training op Neerpede.

Nice-coach over Francis Amuzu: “Geen idee of hij nog komt” Het lijkt met de dag waarschijnlijker dat Francis Amuzu (22) gewoon bij Anderlecht blijft. Gisteren leek Nice-coach Lucien Favre niet veel hoop meer te koesteren dat Amuzu alsnog naar Zuid-Frankrijk komt. “Hij was op weg naar ons, maar momenteel weet ik niet of hij nog komt. Je hebt van die spelers die willen komen en dan niet meer.” Amuzu zelf heeft dan weer een uitstekende relatie met Felice Mazzu - hij krijgt de nodige warmte van zijn coach. En dus is een verlengd verblijf van Amuzu geen utopie meer. Al kan die situatie natuurlijk snel keren, Anderlecht mag zich de komende tijd wellicht aan nog biedingen verwachten - zij het van Nice of andere geïnteresseerde clubs. De club speurt uiteraard wel de markt af om voorbereid te zijn, mocht Amuzu of iemand anders - denk aan Raman - toch nog vertrekken. RSCA kijkt ook uit voor opportuniteiten. Na de transfer van Gómez is het daarvoor alleszins een stuk slagkrachtiger.

Volledig scherm © Photo News

© Photo News