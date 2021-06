Sergio Gómez, ooit de ‘nieuwe Iniesta’ van Barcelona, nu op zoek naar grote doorbraak bij Anderlecht

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik wil bijdragen aan mooi en aanvallend voetbal bij Anderlecht.” Met die woorden presenteerde Sergio Gómez zichzelf vandaag aan de wereld, poserend in een paars-wit shirt nadat hij net tot 2025 had getekend. Een uitspraak waarvan de Anderlechtfans traditioneel beginnen te watertanden. Het lijken alleszins geen loze woorden. Gómez werd acht jaar lang gekneed in La Masia, de prestigieuze jeugdacademie van FC Barcelona.

Bij La Masia dichtte men Gómez een mooie toekomst bij de grote jongens van Barcelona toe. Sommigen waagden zich zelfs aan vergelijkingen met Andrés Iniesta. Gómez maakt furore met een geweldige linkervoet - ga er zijn goal op het WK U17 tegen Iran in 2017 maar eens op na. Daarnaast is hij technisch vaardig, snel en sterk op de korte ruimte. Kortom: attractief voetbal zit hem in de genen. Maar Anderlecht was vooral gecharmeerd door Gómez’ polyvalentie. Hij kan als aanvallende middenvelder, flankspeler en zelfs wingback uit de voeten. Als Kompany hem op die laatste positie posteert, wordt het steeds realistischer dat Anderlecht straks met drie achterin speelt.

Gómez was jarenlang een vaste waarde in de jeugdelftallen van Barça en de Spaanse nationale ploeg, waar hij samenspeelde met onder meer Ferran Torres (Manchester City) en Eric Garcia (komend seizoen weer bij Barça). De Youth League en twee Europese titels (met de U17 en U19) waren de bekroningen van zijn succesvolle jeugdopleiding.

Heimwee in Duitsland

En toch zat doorbreken in Camp Nou er niet in voor Gómez. Barcelona achtte hem niet goed genoeg om minuten te maken in het eerste elftal, maar Borussia Dortmund geloofde wél in zijn kwaliteiten. De Borussen plukten een 17-jarige Gómez in 2018 voor 3 miljoen euro weg en wilden met hem dezelfde weg opgaan als Christian Pulisic en Jadon Sancho, die op dezelfde leeftijd naar Dortmund kwamen. Sportief directeur Michael Zorc noemde hem toen zelfs “één van de grootste talenten ter wereld van zijn leeftijd.”

Maar ook in Duitsland lukte het niet voor Gómez. Hij kwam er tot amper drie optredens in de hoofdmacht van Dortmund. Gómez gaf destijds zelf toe moeilijk te kunnen wennen aan het alleen leven in Duitsland, weg van familie en vrienden. Ook de taalbarrière speelde hem parten: zelfs drie Duitse lessen per week brachten op lange termijn geen soelaas.

Het voetbalgeluk vond Gómez terug in Spanje, waar hij de voorbije twee jaar uitkwam voor laagvlieger Huesca. In zijn eerste jaar was hij onbetwist titularis en dwong hij mee de promotie naar La Liga af. Vorig seizoen ging het terug naar af: hij was vaker invaller en Huesca zakte naar tweede klasse. In totaal kwam Gómez aan 68 wedstrijden en 1 doelpunt in het shirt van Huesca. Aan zijn statistieken is dus nog werk.

Gómez wil die opkrikken bij Anderlecht, dat in de wolken is met de transfer, de zesde alweer deze zomer. Volgens Duitse media betaalt paars-wit 1,5 miljoen euro aan Dortmund, waar hij nog één jaar onder contract lag. Kwaliteit voor een relatief zacht prijsje. En nu de Anderlecht-fans nog doen watertanden.

