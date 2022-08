Sergio Gómez heeft toptransfer bijna beet: Anderlecht en Manchester City bereiken mondeling akkoord, medische tests vandaag gepland

Gisterenochtend trainde Gómez nog gewoon mee op Neerpede. Hij zat ook zoals gepland in de selectie voor het Europese duel van vanavond tegen Paide Linnameeskond - zelfs een basisplaats leek niet uitgesloten. Een professionele plicht die Gómez zeker zou zijn nagekomen, ware het niet dat zijn dossier gisterenavond in een stroomversnelling kwam. Anderlecht en Manchester City bereikten in de late uurtjes een mondeling akkoord over zijn transfer. De Engelse landskampioen overtuigde paars-wit met een bod van zo’n 15 miljoen euro plus bonussen - altijd al het vooropgestelde bedrag van RSCA, dat eerdere, lagere biedingen resoluut weigerde. Enkel de laatste details van de deal moeten nog uitgeklaard worden.