Sergio Gómez heeft toptransfer bijna beet: Anderlecht en Manchester City bereiken akkoord, paars-wit vangt minstens 15 miljoen euro

Gisterenochtend trainde Gómez nog gewoon mee op Neerpede. Hij zat ook zoals gepland in de selectie voor het Europese duel van vanavond tegen Paide Linnameeskond - zelfs een basisplaats leek niet uitgesloten. Een professionele plicht die Gómez zeker zou zijn nagekomen, ware het niet dat zijn dossier gisterenavond in een stroomversnelling kwam. Anderlecht en Manchester City bereikten in de late uurtjes een mondeling akkoord over zijn transfer. De Engelse landskampioen overtuigde paars-wit met een bod van zo’n 15 miljoen euro - altijd al het vooropgestelde bedrag van RSCA. Met bonussen kan het zelfs tot 20 miljoen euro vangen, paars-wit heeft ook een doorverkooppercentage. Enkel de laatste details van de deal moeten nu nog uitgeklaard worden.

Bij City ligt een contract van vier seizoenen klaar voor Gómez, die al een tijdje zijn zinnen gezet had op een transfer en persoonlijk rond is met de Citizens. Zijn medische tests staan vandaag al gepland in Barcelona. Nadien reist de Spanjaard door naar Manchester. Legt Gómez zijn tests met succes af, dan zullen de handtekeningen snel volgen.

Eens de transfer afgerond is, zullen Guardiola en co het hoofd buigen over Gómez’ nabije toekomst. Zowel een rechtstreekse integratie in de A-ploeg van City als een uitleenbeurt aan de Spaanse eersteklasser Girona, deel van de City Football Group, behoren tot de mogelijkheden. Veel hangt af van of City de komende weken nog concurrenten op zijn positie kan aantrekken.

Anderlecht plukte Gómez vorige zomer voor een dikke 2 miljoen euro weg bij Borussia Dortmund. De Brusselaars cashen na het knalseizoen van hun linkerwingback - met zeven goals en vijftien assists - dus meteen stevig. Al is het kwaliteitsverlies, met ook Francis Amuzu die mogelijk vertrekt, onmiskenbaar. Anderlecht speurt de markt af naar potentiële vervanging.

