Schudt Kompany ‘nieuwe Lewandowski’ wakker? Joshua Zirkzee, Anderlechts droomspits, toonde z’n talent al bij Bayern maar liet het dan wat hangen

“Heb je een late goal nodig? Zet Zirkzee erin”, liet Bayern München-verdediger Jérôme Boateng eind 2019 weten via sociale media. Zijn collega David Alaba tweette in dezelfde week ‘Santa Zirkzee’. Lof die Joshua Zirkzee verdiend had na zijn eerste matchen bij Bayern München. Tegen Freiburg scoorde hij als invaller na 104 seconden de 1-2, tegen Wolfsburg na 149 tellen de bevrijdende 1-0.