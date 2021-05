Sambi Lokonga over een transfer: “Ik ben bezig met mijn marktwaarde. Maar de bazen beslissen”

Vijftien miljoen euro. Dat lijkt de bodemprijs voor Anderlecht om Albert Sambi Lokonga te laten gaan. Stiekem hoopt men in het Lotto Park op twintig miljoen euro, maar gezien de impact van Covid op de markt is dat wellicht niet realistisch. De speler zelf is bezig met zijn marktwaarde: “Dat moet ik doen – het gaat per slot van rekening over mijn toekomst. Anderzijds: ik heb er geen vat op, de bazen beslissen wat ze voor mij willen vragen.”

AC Milan en Sevilla

Als we de geruchtenmolen mogen geloven, zijn AC Milan en Sevilla gecharmeerd door Sambi Lokonga. Volgens onze info volgen beide clubs de Luikenaar effectief, maar het valt af te wachten of zij een bod doen. Als het er uiteindelijk niet van komt, dan zal Sambi Lokonga niet verbitterd achterblijven bij de recordkampioen, beweert hij: “Ik zit goed bij Anderlecht, ik ben niet gehaast om te vertrekken. Ik zit met de club op dezelfde golflengte (als er een goed voorstel komt, zijn alle partijen bereid te luisteren, red.), we zien wel wat het wordt.” Kan een ticket voor de Champions League een impact kan hebben op zijn beslissing? “Normaal gezien niet.”

In de kleedkamer is volgend seizoen wel een gespreksonderwerp. Man City-huurling Lukas Nmecha liet eerder al verstaan dat hij makkelijker geneigd is om te blijven als ook Anouar Ait El Hadj en Sambi Lokonga dat doen. De middenvelder lacht: “Soms babbelen we erover wat een goede ploeg we kunnen hebben als er niemand een grote transfer maakt, maar het is niet zo dat ik op anderen inpraat opdat ze niet zouden vertrekken. Ik moei me daar ook niet mee. Of ik het jammer vind dat Mbokani niet komt? Hij is een goeie speler, zagen we zaterdag, maar ik maak die beslissingen niet. Trouwens, ik zit tout court niet met transfers in mijn hoofd, er zijn nu andere targets.”

Het neemt niet weg dat Sambi Lokonga wel nadenkt over de ideale bestemming. Het financiële zal daarbij niet de doorslag geven, klinkt het, wel het sportieve project. En ook nog… “de zon”, lacht Sambi Lokonga, die zijn spaarrekeningen desalniettemin als een goede huisvader probeert te beheren. “Ik verdien meer dan leeftijdsgenoten”, beseft Sambi Lokonga, die een jaarloon van ruim twee miljoen euro bruto heeft – een erfenis van voormalig sportief manager Michael Verschueren. “Ik investeer dat geld in immobiliën. Ik ben van het standpunt dat als ik op mijn 25 zou moeten stoppen met voetballen, ik dan geen problemen zou mogen hebben.”

EK-droom

Maar een afscheid is nog láng niet aan de orde, uiteraard. Daarvoor heeft Sambi Lokonga – die binnenkort nog eens naar de kapper moet, “want mijn mama houdt niet van mijn nieuwe kapsel” – nog te veel dromen. Eén ervan is een EK-selectie. “Het kan, op mijn positie zijn er niet zo veel mogelijkheden.” Ook in de competitie heeft Sambi Lokonga nog genoeg doelstellingen. “Minstens tweede worden. En dus Genk kloppen.”

