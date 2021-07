Sambi Lokonga niet mee op stage naar Alkmaar: transfer is nakend

De Engelsen zijn al weken aan het onderhandelen met Anderlecht over een definitieve transfer, Sambi Lokonga heeft al een persoonlijk akkoord. Alle partijen verwachten dat het tot een deal zal komen, maar er wordt nog gepraat over de laatste details. Sambi Lokonga hoopt dat er eerstdaags een overeenkomst is, zodat hij dan meteen bij Arsenal kan aansluiten. In principe zal hij het shirt van RSCA niet meer dragen.