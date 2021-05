Sambi Lokonga en Kompany zetten groep op scherp na 2 op 6: “We voelden ons ‘trop beau’”

Naar de buitenwereld en de supporters toe is de perceptie rond Anderlecht dezer dagen positief, maar intern is men strenger. Op Neerpede klinkt het dat Anderlecht “voetballend beter moet kunnen”. Dat vindt ook Albert Sambi Lokonga, die betreurt dat paars-wit in deze play-offs nog niet zijn ware gelaat liet zien. En dat is niemands schuld, behalve die van… Anderlecht zelf, benadrukt Sambi Lokonga. “We hebben in de reguliere competitie fantastische prestaties neergezet tegen de top vier (15 op 18, red.). Wellicht namen we de play-offs daarom te licht op. We dachten dat we zouden winnen door gewoon op het veld te stappen. Dat is onderschatting, we voelden ons ‘trop beau’. Ook op training – het is al twee weken slecht. Túúrlijk ben je dan niet op je best in de matchen. We moeten terug naar de basis en het wedstrijd per wedstrijd bekijken.”