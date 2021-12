RSCA-voorzitter Vandenhaute vreest voor 15-jarig supertalent: “Ik denk dat Bounida al door onze vingers is geglipt”

AnderlechtAnderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute is deze week de centrale gast in de voetbalpodcast MidMid. Vandenhaute heeft het over de kapitaalsinjectie, Kompany en... Rayane Bounida.

Uiteraard was de kapitaalsverhoging van Anderlecht een belangrijk gespreksonderwerp in de podcast. “Waarom het zo lang geduurd heeft? Het was een moeilijk en complex dossier en er heerste zeer weinig vertrouwen tussen de aandeelhouders. Maar ik ben blij dat iedereen zijn verstand heeft gebruikt en we de deadline, Kerstmis, gehaald hebben.”

Quote Zijn rol was veel te vaag, de club had bij wijze van spreken de sleutels aan Kompany gegeven. Wij zijn RSC Anderlecht en niet FC Kompany. Vandenhaute over Kompany

Opvallend: de RSCA-voorzitter investeerde zélf mee in de club. Iets wat hij in het verleden nochtans niet deed. “Vorig jaar wou ik, op vraag van Marc Coucke, al investeren. Ik zag echter de verdeeldheid tussen de aandeelhouders, dus wilde ik niets forceren. Ik heb me dan volledig gesmeten zonder te investeren, wat het vertrouwen tussen Marc en mij alleen maar bevorderde. Deze zomer merkte ik dat een investering zou bijdragen tot mijn geloofwaardigheid, dus heb ik dat gedaan.”

Vandenhaute was ook de man die Vincent Kompany voor de keuze tussen speler en trainer plaatste. “Zijn rol was veel te vaag, de club had bij wijze van spreken de sleutels aan Kompany gegeven. Wij zijn RSC Anderlecht en niet FC Kompany. Of ik hem kan ontslaan? Natuurlijk, al zou het meest fantastische zijn om succes te boeken mét Vincent.”

15-jarig supertalent

Tot slot had Vandenhaute het over Rayane Bounida, het 15-jarige supertalent van RSCA. Bounida tekende nog geen profcontract bij paars-wit en Vandenhaute vreest dat dat er ook niet van zal komen. “Ik denk dat Rayane al door onze vingers is geglipt. Ik ben ervan overtuigd dat het voor hem en iedereen in zijn entourage veel mooier zou zijn om door te breken bij Anderlecht. Nadien is ‘the sky’ nog steeds ‘the limit’. Maar spelers moeten om de juiste redenen voor Anderlecht kiezen, en niet voor geld.”

Volledig scherm Rayane Bounida. © Instagram