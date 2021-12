RSCA speurt (Zuid-)Amerikaanse markt af: twee lokale talenten op bezoek in Brussel

AnderlechtAnderlecht heeft tegen Zulte Waregem het bezoek gekregen van twee jongeren van over de oceaan. Aanvallers Diego Luna (18, Amerikaan) en Percy Liza (21, Peruaan) zijn pistes om paars-wit in de winter te versterken.

“Van China over Zimbabwe tot Brazilië: we kunnen overal talent vinden", is zowat het mantra van Peter Verbeke. Zijn scouts speuren dan ook de ganse wereld af op zoek naar interessante jongeren. Twee van hen waren afgelopen zondag tegen Zulte Waregem (3-2) op bezoek in het Lotto Park. Het gaat om Diego Luna en Percy Liza, zo lieten de twee zelf weten via sociale media.

Volledig scherm Percy Liza (rechts) in het Lotto Park. © Instagram

Luna is een Amerikaan, hij komt uit voor het lokale El Paso Locomotive en is jeugdinternational. In 31 wedstrijden voor zijn club scoorde de aanvallende middenvelder negen keer en gaf hij vijf assists. Liza is dan weer een speler van Club Sporting Cristal. In 23 competitieduels trof de spits zes keer raak.

Het is niet meteen duidelijk of Anderlecht in Luna en Liza aanwinsten ziet die meteen de A-ploeg kunnen versterken. Wellicht hebben de twee een aantrekkelijk profiel en kunnen zij de club ook helpen in 1B, mochten de beloften erin slagen om volgend jaar in die competitie uit te komen. In het Lotto Park valt te horen dat de belangstelling nog niet concreet is, maar anderzijds lijkt het onwaarschijnlijk dat de twee spelers zo een verre reis ondernemen als er geen kans is op een transfer.

Volledig scherm Diego Luna op de Grote Markt in Brussel. © Instagram