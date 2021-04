Rollercoaster met happy end: dit was de reguliere competitie van Anderlecht

RSC AnderlechtPlay-off 1 is binnen voor Anderlecht. Een mens zou haast vergeten dat het een seizoen vol ups en downs geweest is. Daarom nog eens samengevat voor u: de paars-witte rollercoaster.

Volledig scherm Yari Verschaeren werkt de enige goal binnen bij Sint-Truiden. © Photo News

Speeldag 1: KV Mechelen uit (2-2)

Anderlecht is ondermaats. Het komt gevleid op 0-2 en geeft die bonus onnodig weg. Achteraf oogt Frank Vercauteren gefrustreerd. De spanningen met de geblesseerde Vincent Kompany, die aanwijzingen geeft vanuit de vestiaire, lopen dan al hoog op.

Speeldag 2: STVV thuis (3-1)

Vercauteren weet al dat hij na deze match moet vertrekken, maar doet wel nog zijn goesting. Sambi Lokonga vliegt naar de bank, Amuzu en Sardella naar de tribune. Het werkt: Dimata en Tau blinken uit, Vlap maakt misbaar na zijn wissel.

Speeldag 3: Moeskroen thuis (1-1)

Wat in de lucht hing, is realiteit geworden: Kompany stopt per direct als voetballer en neemt na STVV over als T1. Zijn debuutmatch is een ontgoocheling. Tegen een tienkoppig Moeskroen toont Anderlecht zich kwetsbaar: het gooit de 1-0-voorsprong te grabbel.

Speeldag 4: KV Oostende uit (2-2)

Alweer een ander gelaat. Nu geeft Anderlecht zelf blijk van vechtlust. Aan zee komt het 2-0 achter en ziet het Cobbaut uitvallen, maar het elftal knokt terug, met een tot dan vaak verguisde Trebel als aanjager. Kompany is trots omdat “we zijn blijven voetballen”.

Speeldag 5 en 6: Cercle Brugge thuis (2-0) en Waasland-Beveren uit (2-4)

Kompany heeft de interlandbreak goed benut. Tegen Cercle en Waasland-Beveren is er “Anderlechtiaans voetbal”, gekoppeld aan resultaten. De basisplek van Bakkali is het enige dat vragen opwerpt: waar komt die ineens vandaan?

Speeldag 7: Eupen thuis (1-1)

Al het positieve lijkt verdwenen. Tegen Eupen is Anderlecht plots weer inspiratieloos. Luckassen heeft boter op het hoofd bij de 1-1.

Volledig scherm © BELGA

Speeldag 8: Club Brugge uit (3-0)

Dieptepunt. Anderlecht, zonder de in extremis naar Rennes vertrokken Doku, komt er niet aan te pas en krijgt voetballes. Er zijn vele afwezigen, waardoor Arnstad zijn kans krijgt, maar hij is niet klaar. De perceptie die dag: Anderlecht mist kwaliteit voor de topaffiches.

Speeldag 9: OH Leuven thuis (2-2)

Paars-wit, met Kana, hervalt in zijn oude fouten. Het spel is lange tijd goed, maar voor de zoveelste keer gaat het van 2-0 naar 2-2.

Speeldag 10 en 11: KV Kortrijk uit (1-3) en Antwerp thuis (1-0)

Er valt geen peil op te trekken. Zo labiel Anderlecht zich presenteert op de voorbije speeldagen, zo autoritair is het nu. Tegen KV Kortrijk en Antwerp neemt het de wedstrijd vanaf minuut één in handen, met dominant spel. RSCA lijkt het alsnog te gaan leren.

Speeldag 12 en 13: AA Gent uit (1-1) en Beerschot uit (2-1)

Opeens weer het allerlelijkste. In de Ghelamco Arena en op het Kiel durft Anderlecht plots niet meer voetballen. In Gent komt het wel nog op voorsprong, maar krijgt het in het slot het deksel op de neus. Tegen Beerschot zit de recordkampioen nooit in de match.

Volledig scherm © Photo News

Speeldag 14: Standard thuis (0-0)

Het vertrouwen had weggeëbd kunnen zijn, maar Anderlecht staat op tegen Standard: het vormt een hecht blok. Opsteker. Let wel: ook in deze partij komt het voetballend nooit in de buurt van waar Kompany voor wil staan.

Speeldag 15: Zulte Waregem uit (2-2)

Daar is het attractieve voetbal terug. Het is dat een sterk Anderlecht zo veel kansen mist en kwetsbaar blijft, anders wint het altijd.

Speeldag 16 en 17: Genk thuis (1-0) en KV Oostende thuis (2-1)

Deze keer trekt Anderlecht wel de lijn door. Tegen Genk levert het collectief een uitstekende prestatie, tegen een ploeg in vorm. Ook KV Oostende is een te duchten tegenstander, maar Nmecha is onhoudbaar. Pas na het rood van Lissens kantelt het spelbeeld.

Speeldag 18: Charleroi uit (1-0)

Bizar. Anderlecht voetbalt na een goeie reeks met schrik. Winnen kan niet, verliezen hoeft niet, tot er een moment van zwakte is bij Bundu.

Speeldag 19: Beerschot thuis (2-0)

RSCA komt voor de dag als een grote ploeg, met vertrouwen, druk vooruit en doelpunten. Aan de 2-0 valt niks af te dingen. Defensief is het foutloos.

Volledig scherm © BELGA

Speeldag 20 en 21: OH Leuven uit (1-0) en Eupen uit (2-0)

Anderlecht leert het niet. De stijl is steeds herkenbaarder: RSCA geeft weinig weg en heeft voldoende kansen, maar de efficiëntie ontbreekt andermaal. Op OHL begaat Sardella een strafschopovertreding, in Eupen pakt Lawrence rood en blundert Wellenreuther.

Speeldag 22: Charleroi thuis (3-0)

Deze keer beloont Anderlecht zichzelf wel. Het spelbeeld is vergelijkbaar met de voorgaande wedstrijden - éénrichtingsverkeer -, maar het verschil is dat de ballen nu wel tegen de netten gaan. Weer is te zien hoe goed Anderlecht kan voetballen.

Speeldag 23 en 24: Waasland-Beveren thuis (0-0) en Moeskroen uit (1-1)

Net wanneer je denkt dat Anderlecht zich definitief in de top vier zal nestelen, laat het steken vallen. Tegen Waasland-Beveren is het lang te eentonig, op Moeskroen is er een offday. Paars-wit mag op Le Canonnier zelfs tevreden zijn met een draw.

Speeldag 25: AA Gent thuis (0-0)

Een nachtmerrie voor de neutrale toeschouwer. Beide teams blijven onder de maat. Anderlecht lijkt de pedalen kwijt.

Speeldag 26: Genk uit (1-2)

Van zwart naar wit - nog maar eens. Anderlecht staat op. Nochtans is de start dramatisch - de 1-0 valt in de eerste minuten na geklungel van Miazga -, maar vervolgens speelt Anderlecht Genk zoek. Het voetbal is frivool en dynamisch.

Speeldag 27 en 28: Cercle Brugge uit (0-0) en KV Kortrijk thuis (0-2)

Anderlecht werkt misschien wel zijn zwakste tweeluik van het seizoen af. Op Cercle moet het eigenlijk verliezen, maar ontsnapt het, tegen KV Kortrijk is er wel een nederlaag. De top vier is weer ver weg.

Volledig scherm © Photo News

Speeldag 29: Standard uit (1-3)

Een overwinning is een must, Anderlecht doet wat het moet. Weliswaar zonder echt sterk te voetballen klopt het Standard. Amuzu, Lawrence en Dauda zorgen voor de euforie.

Speeldag 30: KV Mechelen thuis (1-1)

Anderlecht doet een dramatische zaak met het oog op de top vier. Alweer na een vermijdbare fout: Murillo geeft een penalty weg.

Speeldag 31: Zulte Waregem thuis (4-1)

Anderlecht mag geen punten meer laten liggen, anders wordt de sowieso al moeilijke opdracht bijna onmogelijk. Tegen Zulte Waregem begint RSCA met een achterstand, na een rode kaart bij de bezoekers gaat het vlot.

Speeldag 32 en 33: Antwerp uit (1-4) en Club Brugge thuis (2-1)

KV Oostende verliest van Waasland-Beveren, waardoor Anderlecht zichzelf kan belonen op de Bosuil. Paars-wit profiteert en speelt Antwerp van het kastje naar de muur. De week nadien moet ook Club Brugge voor de bijl, al is dat een minder makkelijke driepunter. Anderlecht heeft nu genoeg aan een punt op STVV.

Volledig scherm Nmecha scoort de belangrijke gelijkmaker tegen Club Brugge. © Photo News

Speeldag 34: STVV uit (0-1)

Het broodnodige punt komt nooit in gevaar en zowaar Cercle Brugge doet paars-wit een cadeau door gelijk te spelen in Oostende. Zelf klaart Anderlecht met veel moeite de klus dankzij een goal van Verschaeren in de slotfase.

Volledig scherm Peter Maes met felicitaties voor Vincent Kompany. © BELGA