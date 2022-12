Riemer in eerste interview als coach van Anderlecht: “De jeugd is voor mij het belangrijkste”

“Op jeugdtoernooien had Anderlecht altijd de beste ploeg.” De ogen van Brian Riemer blinken tijdens zijn eerste video-interview, afgenomen door paars-wit zelf op oefenstage in Kreta: “Pär Zetterberg, Per Frimann, Morten Olsen… Ik ben in 1978 geboren. In de jaren tachtig was Anderlecht een gigantische club. Toen ik hen aan de lijn had, dacht ik voor het eerst in mijn carrière: ‘Dit is een interessante club’.

Energie, zelfvertrouwen en discipline

Riemer werkte als assistent bij het Engelse Brentford en had daarvoor zo’n tien jaar lang jeugdploegen van FC Kopenhagen onder zich: “De jeugd is voor mij het belangrijkste in voetbal. Ik zie ze graag groeien, ik zie ze graag floreren,” aldus de Deen. “De voorbije tien jaar heeft de jeugdwerking van Anderlecht mij altijd aangetrokken. Als je dan Lukaku, Dendoncker of Tielemans in de Premier League zag arriveren… Bij Anderlecht is er enorm veel talent en kwaliteit aanwezig. Dat moeten we tonen. Ik wil snelheid en power zien, een ploeg die snel het balbezit herovert. En die het initiatief niet aan de tegenstander laat. Ik wil energie zien. Zelfvertrouwen en optimisme. Dat is de Anderlecht-ploeg die ik wil zien.”

Riemer is enthousiast en dat is maar goed ook. Anderlecht bekleedt straks bij de heropstart de elfde plek in het klassement. Paars-wit opent op Charleroi en krijgt vervolgens Union en Club Brugge tegenover zich.

Volledig scherm Riemer, druk coachend in Kreta. © BELGA