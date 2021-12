Remco Evenepoel geeft morgen aftrap in Anderlecht voor duel tegen Zulte Waregem

Evenepoel, die in de jeugd van Anderlecht actief was, is zondag dus de ‘special guest’ in het Lotto Park. “Hopelijk regent het niet te hard. Anders sta ik daar schoon”, glimlacht de renner van Deceuninck-Quick.Step in een dubbelinterview met Yari Verschaeren in deze krant. “Yari, je kunt zien dat je mag starten.” Evenepoel zal niet aan zijn proefstuk toe zijn. Op 1 november 2018 gaf hij - als dubbel wereldkampioen bij de junioren - al eens de aftrap voor de wedstrijd tegen Lokeren.