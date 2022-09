Refaelov legt vinger op de wonde na nieuwe nederlaag: “Als iedereen te veel voor zichzelf speelt, lukt het niet”

10 op 24. Refaelov zuchtte eens wanneer hij de balans van Anderlecht zondagmiddag opmaakte. “Een bijzonder moeilijke situatie voor een club als Anderlecht”, zei de Israëliër, die evenwel meteen zijn vertrouwen in Felice Mazzu uitsprak. “We kunnen de coach nu niet in de steek laten en hem alle kritiek laten slikken. De verantwoordelijkheid ligt bij ons, de spelersgroep. Het is aan óns om meer kwaliteit te brengen.”

Refaelov rekent er vooral op dat Anderlecht meer als een team begint te voetballen. “Als iedereen te veel voor zichzelf speelt, zoals vandaag, lukt het niet. Al zeker niet op de lange termijn. En zeggen dat ons niveau op training dag en nacht verschil is met wat we in de wedstrijden tonen. Dat stelt me echt teleur. Maar weet je, je kan zoveel trainen en tactische besprekingen houden als je wil, intensiteit staat uiteindelijk boven alles. Als je niet door het vuur gaat voor je ploegmaats en er niet alles aan wil doen om hen beter te maken, wordt het heel moeilijk.”

Nochtans heeft Anderlecht voorin voldoende wapens om het verschil te maken, maar tegenwoordig zit zelfs kansen creëren er nauwelijks in. “Ook dat is een collectieve verantwoordelijkheid. We kunnen niet rekenen op één speler of linie om het verschil te maken”, is Refaelov van mening. “Ik mis gewoon een gebrek aan inzet en opofferingen. That pisses me off.”

Volledig scherm © Photo News

Trok na de wedstrijd meteen richting paars-witte kleedkamer: Wouter Vandenhaute. Dat doet de voorzitter wel vaker en volgens Refaelov was er van een donderpreek geen sprake. “De voorzitter is een heel kalm en matuur persoon. In het algemeen is hij zeer positief ingesteld. Ik ben zeker dat hij nooit impulsief zal reageren of te snel conclusies zal trekken. Ik voel dat hij ons allemaal steunt.”

Het keerpunt in de seizoensstart van Anderlecht kwam er volgens Refaelov na de kwalificatie voor de Conference League. Sindsdien kon paars-wit nog maar één keer winnen - vorige donderdag, met de nodige moeite tegen Silkeborg. “Die kwalificatie moest ons een boost bezorgen en voor goeie vibes in de kleedkamer zorgen”, aldus Refaelov. “Helaas is het net het omgekeerde geworden. Ons niveau is niet gestegen, ons vertrouwen evenmin. Dit was opnieuw een bittere pil om te slikken. Er zitten te veel ups en downs in ons spel. Hoog tijd om daaraan te werken.”

Lees ook:

Dramatisch Anderlecht verliest ook in Westerlo en blijft achter met één op twaalf

Volledig scherm © Photo News