Refaelov kan de weg wijzen: kennismaking met Ludogorets, tegenstander van Anderlecht en het Bayern van Bulgarije

CONFERENCE LEAGUEDe weg naar de laatste zestien van de Conference League loopt voor Anderlecht door Bulgarije. Ludogorets, de ploeg van ex-Buffalo Sergio Padt, is de tegenstander. Sinds 2012 werd Ludogorets 11 keer op rij Bulgaars landskampioen. Wereldwijd is dat de langstlopende kampioenenreeks op het hoogste professionele niveau. Een kennismaking.

Anderlecht heeft begin februari een date met het Bayern München van Bulgarije. In de play-offs van de Conference League werd Anderlecht gekoppeld aan Ludogorets. Op 16 februari speelt Anderlecht eerst in Razgrad, de thuisbasis van Ludogorets in het noordoosten van Bulgarije. Een week later volgt de return in Brussel. Als Anderlecht voorbij de Bulgaren geraakt, plaatst het zich voor de 1/8ste finales van de Conference League.

Sinds 2012 - in dat eerste kampioenenjaar stond er met Christian Kabasele ook een Belg in de ploeg - werd Ludogorets 11 keer op rij Bulgaars landskampioen. Wereldwijd is dat de langstlopende kampioenenreeks op het hoogste professionele niveau. Bayern München zit aan 10 opeenvolgende titels in Duitsland, RB Salzburg vervolledigt de top drie en zit in Oostenrijk aan 9 opeenvolgende titels.

Champions League

De steile opgang van Ludogorets kwam er vanaf 2010 toen de Bulgaarse ondernemer in de farmaceutische wereld Kiril Domuschiev de club kocht. Domuschiev is vandaag nog steeds eigenaar van ‘de Arenden’, zoals Ludogorets in Bulgarije wordt genoemd. De club kwam de voorbije jaren ook tweemaal uit in de poulefase van de Champions League en speelde toen onder meer tegen Liverpool, Real Madrid, PSG en Arsenal. Tegen Liverpool en PSG pakten ze thuis telkens een punt, winnen op het kampioenenbal lukte enkel tegen FC Basel.

Twee seizoenen geleden kwam Ludogorets ook uit in de Europa League, de Bulgaren zaten toen in de poule van Antwerp. De ‘Great Old’ won beide duels en Ludogorets pakte geen enkel punt. In de uitwedstrijd die Antwerp met 1-2 won, scoorde Lior Refaelov het tweede doelpunt, hij kan zijn maats dus de weg wijzen. Ludogorets belandde in de play-offs van de Conference League omdat het derde eindigde in de Europa League-poule met AS Roma, Real Betis en HJK. In Bulgarije ging Roma overigens met 2-1 voor de bijl, met Sergio Padt en Igor Plastun spelen ook twee ex-Gentenaars in de ploeg.

