Refaelov doet Anderlecht draaien, waarom stond hij dan niet eerder in de basis? “Lior kent zijn lichaam perfect. Hij doseert als de beste”

AnderlechtLior Refaelov (35) doet Anderlecht draaien, zo bewees de partij in Laçi. Waarom viel de Gouden Schoen in het seizoensbegin dan naast de ploeg? Een situatieschets met zijn entourage en ex-coach Georges Leekens. “Ik zag aan Liors gezicht dat hij in de eerste matchen nog niet top was.”

Het verschil kon haast niet groter zijn. Waar Anderlecht tegen Union en Eupen alle moeite had om kansen af te dwingen, toonde paars-wit zich donderdag in Albanië wél gevaarlijk voor doel. Zelfs op stilstaande fases. Dat alles in een regie van... Lior Refaelov, bankzitter in de eerste twee matchen. Akkoord, het was máár Laçi, maar Anderlecht kreeg mét Refaelov in de ploeg ontegensprekelijk een extra dosis kwaliteit en creativiteit.

Dat zag ook het argusoog van Georges Leekens, die in hun gezamenlijke tijd bij Club Brugge een goeie band had met Refaelov. “Lior is balvast, creëert gevaar en ziet vooral dingen die vele andere spelers niet zien. Hij doet een elftal nu eenmaal beter draaien. Daarvoor moet hij zelfs niet altijd een doelpunt maken of assists geven, zoals donderdag.” Zijn entourage beaamt dat: “Wanneer hij speelt, maakt Rafa het verschil. Zo gaat dat.”

Quote Hij zal belangrijk blíjven voor Anderlecht, zeker omdat hij nooit last heeft van druk Georges Leekens

Dan rest de vraag: waarom stond Refaelov niet van bij de seizoensstart al aan de aftrap? Bij zijn management maken ze zich alvast geen zorgen. Integendeel. “Rafa en de coach zitten volledig op dezelfde lijn. Ze hebben een uitstekende vertrouwensband en werken met wederzijds respect. Rafa was helemaal niet teleurgesteld of extra gemotiveerd de eerste matchen. Daarvoor is hij een te grote professional. Iedereen kent Rafa’s rol, daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.”

Ook Leekens ziet geen graten in het feit dat Kompany zijn Gouden Schoen pas donderdag voor het eerst in de basis dropte. “Iedereen verwacht natuurlijk veel van Lior door die trofee. Maar hij zal zich even hebben moeten aanpassen aan zijn nieuwe club en de andere manier van trainen. Hij moest wellicht ook zijn ritme terugvinden na de gemiste play-offs.”

Volgens Leekens is het net het fysieke aspect waar Anderlecht en Refaelov heel voorzichtig mee omspringen. “Lior weet heel goed wat hij aankan en vooral wat niet. Hij kent zijn lichaam perfect. Waar jonge spelers vaak nog over hun limiet gaan, doseert Lior zijn inspanningen als de beste. Natuurlijk zal hij het bankzitten niet leuk gevonden hebben, Lior heeft ook zijn fierheid en eergevoel. Maar ik zag aan zijn gezicht dat hij nog niet top was.”

Donderdag in Albanië leek de ex-bondscoach wél een ideale match om Refaelov te laten starten. “Anderlecht moest dominant zijn en had leiderschap nodig. Ideaal voor Lior. Dat hij zich dan meteen presenteert, zal hem ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Hij zal belangrijk blíjven voor Anderlecht, zeker omdat hij nooit last heeft van druk. Laat dat fluitende publiek maar komen.”

Zondag tegen Seraing kan Anderlecht de beste Refaelov meteen gebruiken. Na een 1 op 6 is het van moéten. Leekens: “Veel zal van Liors recuperatie afhangen, maar ik verwacht dat hij zal starten en opnieuw de ploeg op sleeptouw zal nemen. Als een echte patron. En dan zal Seraing de rekening gepresenteerd krijgen.”

