Refaelov bewijst ongelijk van Kompany, maar denkt collectief: “Héél belangrijke zege, voor de hele club”

Met een zware knal die de buitenkant van de deklat likte, was Refaelov er al dichtbij. Enkele minuten later was het wel raak - een goal die op geen beter moment kon vallen. Zowel voor Refaelov als voor Anderlecht. “We waren voetballend niet top, dat was ook haast onmogelijk tegen dit Charleroi. (lacht) Al heel mijn carrière in België, is Charleroi uit een erg moeilijke match. Het was vooral vechten geblazen en daarom viel die goal op het perfecte moment. De rand van de zestien, daar vertoef ik natuurlijk graag... Het deed ook goed om na een maand zonder nog eens in de basis te staan. Goed dat ik weer het ritme vind. Maar het kwam er hier vooral op aan om te winnen. Deze zege is een héél belangrijke, voor de hele club: spelers, technische staf, bestuur en fans. Met Seraing en Zulte Waregem komt er nu een belangrijke week aan. Dat moeten ook twee overwinningen worden”, sprak hij bij Eleven Sports.