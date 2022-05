RECONSTRUCTIE. Een duidelijk verschil in visie: hoe het Anderlecht-bestuur en Kompany steeds verder uit elkaar groeiden

Anderlecht Nog één slag te gaan voor RSCA, dat wel vingers kruist voor Yari Verschae­ren: “Ik hoop vooral dat het uit voorzorg was”

Negentig minuten scheiden Anderlecht nog van de Champions’ play-offs. Het is weer baas over z'n eigen lot. Toch is er een domper op de feestvreugde: de liesblessure van Yari Verschaeren. Want met of zonder Yari, dat scheelt een pak. Vincent Kompany: “Hij was met hinder teruggekeerd van de nationale ploeg.”

4 april