REACTIES. Raman verklaart zijn aparte viering met knipoog naar tribunetaferelen in Oostende: “Ik dacht ‘dan trek ik er maar een open’”

Anderlecht zette na een bewogen week STVV opzij in het Lotto Park met 3-1 . Benito Raman zette paars-wit op weg met de opener. Zijn viering was opvallend, Raman deed alsof hij een blikje bier opentrok. “Dat was ludiek bedoeld”, vertelde hij.

De beelden van Benito Raman op de Oostendse tribunes gingen het land rond. Geschorst, met een pintje in de hand steunde de aanvaller zijn medemaats, met wat commentaar tot gevolg. Na zijn goal tegen STVV kwam Raman erop terug in zijn viering.

“Ik was blij weer aan een match te kunnen starten. Twee weken geleden scoorde ik ook, maar dan kwam die rode kaart en de schorsing. Ik zag niet veel ballen vandaag, maar het is dan wel leuk als je kan scoren. Mijn viering? Ach, ik dacht 'ik trek er eene open’. Het was ludiek bedoeld.”

“Iedereen weet wie ik ben en ik ga zo’n dingen niet laten. Ik vind niet dat ik dat deel van mezelf moet wegsteken. Deze zege is belangrijk voor ons. Maar dat is elke zege. Of het nu tegen Club, STVV of Seraing is. Liefst gebeurt dat met mooi voetbal en anders is het op karakter. De laatste weken tonen we dat we stilaan terugkomen.”

Volledig scherm Benito Raman. © BELGA

Slimani: “Noem mij niet de redder van Anderlecht”

Ook Islam Slimani stond aan het kanon voor Anderlecht. De Algerijn bevestigde de woorden van Raman. “We moeten het match per match zien, maar we moeten zoveel mogelijk proberen winnen. Ik begin mijn ploegmaats goed te kennen op training. De automatismen komen er meer en meer in en dat is goed voor de ploeg.”

“Ik heb er vertrouwen in dat we nog een mooi einde van het seizoen tegemoet gaan. Dat ik op de bank begon? Dat maakt niets uit. Of ik nu mag starten of moet invallen: ik ben een ploegspeler. Noem me na die goal niet de redder van de ploeg. Dit zijn gewoon drie belangrijke punten.”

Volledig scherm Islam Slimani. © BELGA