REACTIES. Kompany over Tau: “Kwestie van administratie. Maar met corona weet je nooit” - Losada: “Als VAR niet sliep...”

Jupiler Pro LeagueDe vierde plaats? Daar wou Vincent Kompany zich vooral niet op vastpinnen. Wel zette de coach een boom op over het verder voetballen in het huidige klimaat.

Op de persconferentie na Anderlecht - Beerschot (2-0) hield Vincent Kompany een pleidooi voor het volledig afwerken van onze competitie, ondanks dat corona voor de nodige gezondheids- en kalenderperikelen zorgt. “Ik mag niet voor iedereen spreken, maar ik vind dat we gewoon moeten blijven doorspelen. In het algemene belang, niet om persoonlijke reden. Kijk, corona kan iedereen overkomen en zal misschien iedereen ook overkomen. Maar er is niets slechter dan een competitie die eindigt met een winnaar zonder dat alle matchen afgewerkt zijn, vind ik. Misschien staan er zo wel nieuwe spelers op”, oordeelt Kompany, die het door Covid-19 geplaagde Beerschot feliciteerde en hen een hart onder de riem stak. “Zoals altijd is het in voetbal op het einde van de rit voor iedereen wel gelijk.” Om dan toch nog wat te corrigeren. “Bijna gelijk.”

Volledig scherm Zag Kompany Tau een laatste keer voor paars-wit spelen? © BELGA

Kompany loofde zijn aanvallende duo Nmecha-Tau, al heeft die laatste misschien zijn laatste match voor Anderlecht gespeeld. “De realiteit is hoe ze is. Zijn overgang hangt alleen af van administratie. Als dat lukt voor Brighton, hebben ze hun speler terug. Alleen weet je in coronatijden nooit. En al zeker niet met administratie... Ik kijk toch vooral met veel vertrouwen naar de andere jongens die er in zijn plaats staan aan te komen om hun kans te grijpen.”

Losada: “Als de videoref niet aan het slapen was...”

Hernan Losada had geen moeite om toe te geven dat de zege van Anderlecht verdiend was, maar vond dat Beerschot bij de twee controversiële penaltyfases telkens aan het kortste eind trok. Eerst kregen de Ratten geen elfmeter voor een vermeende fout van Sardella op Tissoudali, even later werd een bal tegen de arm van Van den Buijs wel bestraft. “Die penalty tegen was een kantelmoment”, vond de coach. “Volgens de nieuwe regels kan je die fluiten ja, maar hoe kan je in duel gaan met de armen achter je lichaam? Dat is praktisch onmogelijk. En als de VAR wakker was kon het moment met Tissoudali gecheckt worden. Fase waarbij hij zich trouwens kwetste. Maar dat gebeurt dus niet. Twee fiftyfifty-fases”, aldus Losada, die het vooral spijtig vond dat Beerschot bij zijn return op het hoogste niveau in het Astridpark Anderlecht niet op oorlogssterkte kon bekampen.

