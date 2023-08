PSV trekt aan mouw van Zeno Debast, maar Brian Riemer is stellig: “We gaan hem niet verkopen”

Net over de grens, in Eindhoven, bestuderen ze niettemin de piste Zeno Debast. Eén van de prioriteiten van coach Peter Bosz is namelijk dat hij er nog een rechtsvoetige centrale verdediger bij wil. Eén die snel is en goed in de opbouw. Voorwaarden waaraan Debast voldoet, en waardoor zijn naam ook al gevallen is bij Ajax, maar het is vooral PSV dat aan de Anderlecht-verdediger denkt. Afgelopen vrijdag gaf Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, bij ESPN zelfs toe dat de club spreekt met Debast. “We zijn in gesprek. Uiteindelijk moet er iets uit komen, maar zover is het nog niet.”