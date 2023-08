PSV informeert naar Zeno Debast, Anderlecht wil minstens 15 miljoen

Net over de grens, in Eindhoven, bestuderen ze niettemin de piste Zeno Debast. Eén van de prioriteiten van coach Peter Bosz is namelijk dat hij er nog een rechtsvoetige centrale verdediger bij wil. Eén die snel is en goed in de opbouw. Voorwaarden waaraan Debast voldoet, en waardoor zijn naam ook al gevallen is bij Ajax, maar het is vooral PSV dat aan de Anderlecht-verdediger denkt. Debast - die nog onder contract ligt tot 2025 - liet eerder al verstaan dat hij “normaal nog zeker één jaar bij Anderlecht blijft”, maar gaf tegelijk ook aan dat “het belangrijk is te kunnen blijven groeien”. De openingsspeeldag tegen Union zal hem ook wat dat betreft geen leuk gevoel hebben bezorgd.