Promotie van Espanyol opsteker voor Anderlecht: Dimata definitief naar Spanje voor 2 miljoen euro

Espanyol Barcelona, dat vorig jaar degradeerde naar de Spaanse tweede klasse, heeft zaterdag de promotie afgedwongen na een 0-0-gelijkspel bij Zaragoza. Bij de bezoekers startte Nany Dimata aan de match, zoals dat eigenlijk bijna consequent gebeurt sinds zijn huurtransfer in januari. Was Dimata bij RSCA veelal bankzitter, dan is hij in Spanje weer een titularis geworden: tien keer was hij basisspeler, hij zit aan drie goals.

De cijfers van Dimata bij Espanyol zullen alleen nog maar de hoogte ingaan, want het komt tot een definitieve overgang. Aangezien Espanyol naar La Liga terugkeert, is het verplicht de aanvaller te kopen. Dat is zo voorzien in de overeenkomst met Anderlecht - het gaat om een transfer van ongeveer twee miljoen euro. In het Lotto Park is men niet rouwig om die clausule. De club zag geen toekomst meer in Dimata, mede door zijn blessuregeschiedenis. Bovendien had hij een salaris dat ruim boven de bedragen ligt die de nieuwe directie aan spelerscontracten wil besteden, dus in die optiek is hij een zware kost die wegvalt.

Ook Dimata zelf is gelukkig, zo valt in zijn entourage te horen. In Spanje heeft hij zijn spelplezier teruggevonden, wat hij in België kwijt was geraakt. Daarnaast zijn de levensomstandigheden in Barcelona erg aantrekkelijk.

Anderlecht hoopt dat Dimata pas de eerste is van vele huurlingen die niet meer terugkeren. De kans is evenwel reëel dat de club in de zomer toch nog oplossingen zal moeten zoeken voor jongens die nu elders gestald zijn. Zo is het duidelijk dat Vranjes en Bakkali niet bij Charleroi en Beerschot zullen blijven. Het heeft er voorts alle schijn van dat ook onder meer Vlap, Zulj en Bundu straks weer op Neerpede staan.