Plots geeft Anderlecht kans na kans weg: "Niveau in play-offs is gewoon hoger”

Elias Cobbaut speelde zaterdagavond zijn 50ste match in het shirt van Anderlecht. Maar de kans dat het verslag van RSCA-RAFC een plekje krijgt in het knipselboek van de familie, lijkt ons eerder klein.

Cobbaut had het lastig met Dieumerci Mbokani. Dat is geen schande, maar z’n controle voorafgaand aan de 0-1 was wél onbeholpen. ‘Dieu’ scoorde nadien nog drie keer, twee keer greep de VAR echter in. Kompany had het achteraf over een “sublieme” Mbokani.

Eerlijk is eerlijk: Cobbaut was niet de enige verantwoordelijke voor de vele kansen die RSCA weggaf. Murillo werd een paar keer overvleugeld op rechts, Sambi Lokonga en Cullen hadden het lastig om het middenveld te controleren en bij één van de afgekeurde goals van Mbokani liet Ait El Hadj Buta lopen.

Volledig scherm Cobbaut verliest de bal aan Mbokani. © BELGA

“We hebben ons ook zelf uit de match laten zetten”, zei Kompany erover. “We zijn ongeduldig geworden en waren onzuiver. Daardoor zijn we nooit echt op ons niveau geraakt. We hébben ruimtes gecreëerd, maar in plaats van richting doel te schieten, keerden we terug. Dat was geen deel van het plan.”

De ex-Rode Duivel prees in het verleden vaak de defensieve stabiliteit van z’n ploeg. Maar toch leek hij niet verbaasd door de vele kansen van Antwerp. “We zitten nu in de play-offs, het niveau is gewoon hoger. Je ziet dat er veel dreiging is in de Champions’ Play-offs. In alle matchen. Veel jongens weten heel goed wat ze moeten doen voor doel.”

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News

Onuachu

Bij Racing Genk, deze week twee keer de tegenstander van paars-wit, is dat zéker zo. De Limburgers scoorden zes keer in hun eerste twee matchen van deze play-offs, topschutter Paul Onuachu zit aan 31 stuks. In de halve finale van de beker scoorde de Nigeriaan ook al tegen paars-wit.

Matt Miazga was toen de schlemiel met een knullige owngoal. Zaterdag was hij in de slotseconden de redder in nood. De Amerikaan weet dat het tegen Genk beter moet.

“Na rust had Antwerp de betere kansen, dat kan niemand tegenspreken. We gaven te veel ruimtes weg en leden onnodig balverlies. Dat zijn dingen die tot ons spel behoren, maar nu kwam het iets te vaak voor. Het wordt zaak om de videoanalyses te maken en hieruit te leren voor woensdag.”

Volledig scherm Miazga. © Photo News