Peter Verbeke spreekt bij Eleven Sports voor het eerst sinds afscheid op Anderlecht: “Vertrek Kompany mijn grootste ontgoocheling”

Peter Verbeke is deze week de opvallende gast in ‘Insiders’, de podcast van Eleven Sports. Verbeke reageert daarin exclusief voor het eerst op zijn ziekte en zijn vertrek bij RSC Anderlecht. “Het vertrek van Vincent Kompany op Anderlecht is de grootste professionele ontgoocheling in mijn carrière.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eind januari maakte Anderlecht aan Peter Verbeke (40) duidelijk dat voor hem geen plaats meer was in het organigram van de club. Op dat moment was Verbeke al drie maanden inactief, nadat hij midden oktober uitviel met ernstige gezondheidsproblemen.

“Ik werd het slachtoffer van een zware virale infectie», vertelt Verbeke in de podcast. «Het was geen burn-out, hoewel dat heel snel werd aangenomen vanwege de buitenwereld – ‘Ach, het zal wel een burn-out zijn’. Alsof een burn-out iets heel banaals is. Stress en vermoeidheid zullen bij mij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, waardoor de infectie mij volledig onderuit kon halen. Ik was in de weken vooraf al een paar keer bij de kinesist geweest omdat ik heel veel pijn voelde aan mijn schouders en mijn rug. Ik heb ook een tijdje rondgelopen met hoge koorts. Maar ik bleef doorgaan, ik dacht: ‘Het gaat wel over.’ Toen we terugkwamen van onze wedstrijd op West Ham, was de pijn niet meer te harden. Ik kreeg ineens het dwingende advies van de dokters: ‘Rusten, nú.’”

Quote Nazi genoemd worden, dat heb ik moeten uitleggen aan mijn dochter van tien. Peter Verbeke over het Humo-artikel waarin hij als ‘le petit nazi’ bestempeld werd

Voorzitter Wouter Vandenhaute ging op zoek naar een vervanger. “Omdat ik intussen CEO was geworden, en het duidelijk was dat ik iemand nodig had om het sportieve op te volgen, had ik vóór mijn ziekte al een shortlist samengesteld van mogelijke nieuwe sportief directeurs, en daarop stond de naam van Jesper Fredberg. Toen ik eenmaal ben uitgevallen, en omdat het aanvankelijk niet duidelijk was wanneer ik zou terugkeren, is Wouter gaan voortwerken op de shortlist en zo is hij uitgekomen bij Fredberg.”

Volledig scherm Verbeke begin januari samen met Wouter Vandenhaute in het Lotto Park. © Photo News

De Deen besliste om het verleden niet mee te sleuren en verkoos om alleen voort te gaan, zonder Verbeke. De Raad van Bestuur ging mee in die beslissing.

Verbeke heeft van één ding spijt: “Achteraf bekeken, had ik nooit mogen aanvaarden om CEO te worden. Ik had sportief directeur moeten blijven. Maar het was een vraag van de club. Ik had net een business plan uitgewerkt voor de volgende vijf jaar. Maar op die manier werd ik voor een groot stuk weggetrokken van het sportieve, en kwamen een hoop dingen op mij af waarvoor ik niet de know-how had.”

Toch zegt Verbeke in de podcast van Eleven Sports (inmiddels integraal te zien op het YouTube-kanaal van de zender) dat hij trots is op wat hij realiseerde met Anderlecht.

“Ik heb ingezet op innovatie, data en technologie. Samen met Wouter hebben we de juridische cel, de financiële afdeling, het commerciële, de communicatie… grondig gemoderniseerd. Dat zijn dingen die de mensen en de media niet zien.”

Verbeke kon twee en een half jaar werken met Vincent Kompany. “Twee mensen hebben in mijn carrière een grote invloed gehad op mijn denken: Vincent Mannaert, waarvoor ik vijf jaar werkte, en Vincent Kompany. De periode met Kompany is fantastisch geweest. Vincent heeft een duidelijke strategie waarvan hij niet afwijkt, ongeacht winst of verlies. Kompany kon zich afsluiten van de hele wereld. Ik was daar minder bedreven in. Het vertrek van Vincent Kompany op Anderlecht is mijn grootste professionele ontgoocheling. Het doet me pijn om te moeten vaststellen dat het plan dat we hadden niet is gelukt. Ik weet dat Wouter daarvoor veel shit over zich heen heeft gekregen, maar ik ben evengoed verantwoordelijk.”

Volledig scherm Kompany als trainer van Anderlecht. © Photo News

Letsch en niet Mazzu

Verbeke wil liever niet ingaan op wié nu precies de stekker uittrok, en waarom. Wél is het een publiek geheim dat de opvolger van Kompany, Felice Mazzu, niet de eerste keuze was van Verbeke. “Kompany had een zeer moderne manier van werken. Het is juist dat ik op mijn shortlist van kandidaat-opvolgers enkele trainers had staan die de lijn van Kompany wilden doortrekken (– Verbeke wilde graag Thomas Letsch aantrekken, ex-Vitesse en huidig Bochum-coach, red). De finale keuze voor Felice was ergens begrijpelijk. Hij had iets moois neergezet met Union, en Felice zou meer gaan werken op het peoplemanagement. Achteraf is Mazzu een miscast gebleken, en ik zeg dat met het grootste respect voor Felice. Laat ons stellen dat de principes van een moderne kijk op voetbal veraf waren. Bovendien was het voor veel spelers tactisch aanpassen na Kompany. Je mag niet vergeten dat Anderlecht zich onder Felice weer heeft kunnen plaatsen voor Europees voetbal – dat was zeer belangrijk voor de club.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En Verbeke voegt er fijntjes aan toe: “Ik denk niet dat wij de enige club zijn waarbij de keuze voor een coach al eens niet helemaal goed afloopt...”

Verbeke heeft nog vaak contact met Wouter Vandenhaute. “Wouter nodigde mij uit om met hem de Ronde van Vlaanderen te volgen. Hij was meer bezig met Eupen-Anderlecht dan met de Ronde. Dat toont hoe hard betrokken Wouter wel is. Ik ben zeker dat hij er alles zal aan doen om het project te doen slagen.”

Klacht bij Raad van de Journalistiek

Ook gaat Verbeke in de podcast in op het recente artikel in HUMO, waarin anonieme ex-werknemers Verbeke afschilderen als ‘le petit nazi’. “In dat artikel is een grens overschreden. Vergeleken worden met een nazi… Ik heb moeten uitleggen aan mijn dochter van tien waar de term ‘nazi’ voor staat… Dat een journalist zoiets zomaar overneemt, vind ik héél ver gaan. Ik heb geen enkel probleem met kritiek op mijn management, en dat ik een directe stijl heb, ontken ik niet. Maar mensen vernederen, neen, dat ben ik niet. Ik heb een klacht neergelegd bij de Raad van de Journalistiek. Het artikel is bovendien bijzonder kwalijk voor verdere professionele gesprekken die ik moet voeren.”

Intussen werkt Peter Verbeke voor Double Pass, “een jong en modern bedrijf dat inzet op talentontwikkeling”. Verbeke doet voor Double Pass consultancy in diverse Europese landen. “Het geeft me de mogelijkheid om weer bezig te zijn met de evolutie en de tendensen van het voetbal. Ik ben opnieuw bezig met mijn core-business.”

Volledig scherm Fredberg, Vandenhaute en Coucke tijdens Villarreal - Anderlecht. © BELGA