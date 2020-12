Pakt Anderlecht zijn eerste 9 op 9? Kompany: “Oostende was de eerste helft, Charleroi de tweede”

Anderlecht mag met vertrouwen naar Henegouwen, na de zeges tegen RC Genk en KV Oostende. “Maar we hebben nog niks in handen”, aldus Anderlecht-trainer Vincent Kompany op zijn persconferentie. “De job is niet af. KVO was de eerste helft, Charleroi de tweede. Het wordt zaak om opnieuw erg gemotiveerd voor de dag te komen. Als een blok. Wij hebben geen vedetten of Gouden Schoen, we moeten een collectief vormen.”

Als er de laatste weken toch één naam bovenuit steekt, dan wel spits Lukas Nmecha, gehuurd van Manchester City. “Of we hem kunnen houden?”, herhaalde Kompany de vraag. “We zullen zien, we moeten ook realistisch zijn... Lukas verrast me niet, ik wist dat hij dit kon brengen. Of hij ooit de gigantische stap naar City kan zetten hangt af van zijn evolutie, maar ik weet dat de club hem volgt. Hij gaat het nog ver schoppen.”

RSCA moet het opnieuw zonder Hendrik Van Crombrugge doen. Matt Miazga, Percy Tau en Josh Cullen zijn een vraagteken. “We beslissen na de training.” Mocht Miazga niet inzetbaar zijn, dan start Lucas Lissens mogelijk opnieuw. De jonge verdediger kreeg rood tegen KVO, maar is pas tegen Beerschot geschorst. “Ik zal niet twijfelen om hem te zetten. Lucas is goed met zijn uitsluiting omgegaan. Dat verwonderde me niet. Hij is eigenlijk een jonge gast in het lichaam van een veteraan.”

