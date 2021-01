Paars-wit hoopt op Bruun Larsen: Deen van negen miljoen eerstdaags van Anderlecht?

RSC Anderlecht Ait El Hadj mag zich ook eens tonen op z’n beste positie: “Het was geen verrassing”

11 januari Vincent Kompany was zeer lovend over de prestatie van Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige middenvelder kreeg in Leuven voor het eerst echt z’n kans als nummer 10 en was zelf ook best tevreden over zijn prestatie. “En het zal elke keer beter gaan.”