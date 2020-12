Opvallend duo op Mambourg: Trebel volgde match aan de zijde van makelaar Mogi Bayat

Belgisch voetbal Een kennisma­king met Josh Cullen, die de aanjager van Anderlecht wil zijn: “We snappen de frustra­ties van de fans”

3 december Zijn droom om met West Ham in de Premier League te spelen, heeft hij even opgeborgen. Na vijftien jaar heeft Josh Cullen (24) geen lidkaart van The Hammers meer in zijn portefeuille zitten. Een gesprek over zijn keuze voor Anderlecht, de kritiek van de fans en een ontmoeting met Eden Hazard die hij niet snel zal vergeten.