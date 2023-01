Opnieuw hommeles bij Anderlecht: topschutter Fábio Silva is na discussie met Riemer op weg naar de uitgang, PSV volgt dossier met argusogen

“Wie denkt dat dit het dieptepunt is, het kan nog altijd dieper.” De woorden van de intussen niet-uitvoerende voorzitter, na het ontslag van Felice Mazzu, bleken profetisch. Fábio Silva, topschutter dit seizoen van Anderlecht, heeft aangegeven niet meer in actie te willen komen voor de club. De 20-jarige Portugees werd voor één seizoen verhuurd aan paars-wit door de Wolverhampton Wanderers. Aan die uitleenbeurt zou nu dus vroegtijdig een einde worden gemaakt.

Silva heeft het helemaal gehad op Anderlecht en zou al een tijdje een ongemotiveerde indruk maken op training. Ook zijn fysieke parameters blijken onvoldoende, vandaar dat Riemer Silva steevast wisselt. Op Brugge was het opnieuw prijs en kwam Stroeykens hem een kwartier voor tijd vervangen. Anderlecht voetbalde niet één enkele doelrijpe kans bij elkaar en pakte een punt dankzij een owngoal van Club. Toen coach Riemer Silva aansprak op zijn belabberde prestatie, kwam het naar verluidt tot een woordenwisseling tussen de twee. Silva zou daarop hebben aangegeven dat hij niet meer in actie wil komen voor Anderlecht. Hij zit morgenavond alvast niet in de selectie voor de belangrijke wedstrijd achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem, de kans is groot dat Benito Raman in de spits start.

Volledig scherm Fábio Silva. © BELGA

Silva begon aardig aan het seizoen bij Anderlecht en scoorde drie goals in zijn eerste vier wedstrijden, maar nadien begon de machine te sputteren. In 32 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 4 assists.

Verschillende buitenlandse clubs volgen de ontwikkelen op Neerpede met argusogen. PSV zou op dit moment de grootste kanshebber zijn om Silva deze transferperiode binnen te halen. Wolverhampton onderhandelt met de club uit Eindhoven over een nieuwe uitleenbeurt. Mogelijk zou het Portugese talent zelfs anderhalf seizoen worden verhuurd aan PSV. Ook de Spaanse clubs Sevilla en Sociedad tonen interesse. Al heeft Anderlecht natuurlijk een belangrijke stem in dit dossier. Over een vervroegd vertrek uit Neerpede staat niets in de huurovereenkomst. Als paars-wit het been stijf houdt, dan blijft Silva gewoon in Brussel. Wordt er toch een akkoord gevonden, dan moet Wolverhampton Anderlecht in elk geval een schadevergoeding betalen.

KIJK. Silva maakte furore in het seizoensbegin met enkele knappe treffers

Volledig scherm © BELGA