Opgeleid bij Arsenal, Europees beloftenkampioen en hersteld van kuitbeenbreuk: wie is Kristoffer Olsson, de nieuwste aanwinst van RSCA?

Vroeg opgepikt door Arsenal, maar nooit doorgebroken

Olsson genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding in eigen land bij Norrköping. Daar werd zijn uitzonderlijke talent opgemerkt door Arsenal. Een toen 16-jarige Olsson maakte in 2011 de overstap naar de Gunners, daar kwam hij in eerste instantie uit voor de U18 en later de U21. Daar speelde hij samen met onder meer huidig Bayern-speler Serge Gnabry. Doorbreken in het eerste elftal zat er echter niet in. Olsson trad slechts één keer aan in de hoofdmacht van Arsenal. In 2013 viel hij in in een League Cup-duel. Een jaar later trok hij op huurbasis naar Midtjylland, dat hem nadien definitief overnam.