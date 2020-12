Op zoek naar zekerheid: Anderlecht wil extra keeper in januari na blessure Van Crombrugge

Eindelijk helderheid. Anderlecht heeft gisteren voor het eerst open gecommuniceerd over de blessure van keeper Hendrik Van Crombrugge. De Duivel is out sinds begin november, maar het was sindsdien onduidelijk wat er precies aan de hand was. Nu blijkt dat Van Crombrugge sukkelde met de rug, in die mate zelfs dat de aanvoerder gisterenmiddag een operatie moest ondergaan. RSCA schat dat Van Crombrugge, die onmogelijk vroeger onder het mes kon gaan, zo wordt intern benadrukt, op zijn minst drie maanden buiten strijd zal zijn. Klopt die voorspelling, dan is hij pas begin april fit.