Op Anderlecht staat recordaankoop Bundu niet ter discussie: “Mus komt er wel”

AnderlechtIntern is-ie geen issue. De Anderlechtfans verwachten meer van recordaankoop Mustapha Bundu (23), maar op Neerpede en bij zijn entourage overheerst geloof. “Hij is een topspeler.” En er is een duidelijke verklaring waarom we nog niet de beste Bundu zien.