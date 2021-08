Ook Vincent Kompany ontsnapt niet aan de wetten van het voetbal: RSCA-coach moet reageren

Anderlecht had een ganse week de tijd om de cruciale wedstrijd tegen een matige tegenstander als Vitesse voor te bereiden. Desondanks kwam paars-wit twee keer bijzonder slecht uit de kleedkamer - het slikte niet voor het eerst dit seizoen doelpunten in de eerste minuten van een helft -, en het waren bovendien tegentreffers die organisatorisch te vermijden waren. Daarnaast was het opmerkelijk dat RSCA geen reactie in huis had - niet de spelers, maar ook niet de T1. Het duurde tot minuut zeventig voor er vervangingen kwamen, er kwam geen tactische aanpassing, noch een slotoffensief.