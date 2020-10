Ook Kompany zag indrukwekkend Antwerp tegen Tottenham: “Heel wat spelers met enorm veel métier”

AnderlechtAnderlecht verwelkomt zondag een Antwerp in bloedvorm in het Lotto Park. De ‘Great Old’ stuntte gisteren zelfs tegen Tottenham . Ook Vincent Kompany keek aandachtig. “Als je de kern van Antwerp ziet, dan is het logisch dat ze het goed doen en bovenin meedraaien.”

Eerst even over de eigen ploeg. Paars-wit won zelf vorige week ook relatief vlot tegen KV Kortrijk, maar Kompany zal zondag wel opnieuw aan zijn basisploeg moeten sleutelen. Noodgedwongen. Linksachter Bogdan Mykhaylichenko legde vorig weekend een positieve coronatest af. Hij zat de hele week in quarantaine en speelt zo goed als zeker niet. Bovendien moet paars-wit het mogelijk ook zonder Yari Verschaeren (enkel) en Amir Murillo (hamstrings en adductoren) doen.

Als vervanger van Mykhaylichenko is Kemar Lawrence de logische optie - Killian Sardella is nog niet voldoende fit. Lawrence, die om privéredenen langer in zijn thuisland bleef, is fysiek ondertussen klaar, zo verzekerde Kompany zonet. “Met Murillo en Verschaeren wordt het afwachten, dag na dag de situatie evalueren. Yari verstuikte z’n enkel. Bij een speler van 32 zouden we die enkel intapen en hem laten spelen, maar met zo’n jonge spelers moet je voorzichtig zijn. In samenspraak met de medische staf zullen we beslissen of hij kan spelen.”

Volledig scherm © Photo News

“Complete ploeg”

‘t Zou geen overbodige luxe zijn, tegen de ervaren bende van Ivan Leko. “Antwerp is een heel volwassen team. Als ik me niet vergis, wordt het de oudste ploeg van de competitie tegen het jongste team”, zei Kompany deze middag over de tegenstander van zondag.

“Antwerp heeft veel spelers met heel veel métier en hun sleutelelementen zijn altijd weer bepalend. De doelpunten komen bijna altijd van Mbokani of Refaelov en in hun rug lopen zeer nuttige spelers, zoals Haroun en Gerkens. Zij zorgen ervoor dat de spelers die misschien extra getalenteerd zijn ook belangrijk kunnen zijn. Ze malen kilometers en lezen het spel heel slim. Op dat vlak is Antwerp in het voordeel ten opzichte van ons. Maar wij stellen daar ons jeugdig enthousiasme tegenover. Antwerp is een vrij complete ploeg en als je naar hun kern kijkt, is het normaal dat ze bovenin meedraaien. Hun zege tegen Tottenham is een goeie zaak voor het Belgisch voetbal.”

Volledig scherm © Photo News

Met Gerkens en Mbokani staan twee spelers in de typeploeg van Antwerp die Kompany goed kent. “Gerkens is een zeer intelligente speler die voor elke ploeg in België van nut kan zijn. Van de koploper tot de hekkensluiter. Voor hem gaat het teambelang boven zijn eigen belang en natuurlijk hadden we hem nog kunnen gebruiken. Maar iedereen kent de financiële situatie van de club en bovendien hebben we voor zijn positie veel spelers. Maar wij hebben nooit aan hem getwijfeld, dat weet Pieter ook.”

Mbokani kent Kompany zelfs nog wat langer. “In het laatste jaar voor ik naar Hamburg vertrok, arriveerde hij hier als jonge gast. En hij is uitgegroeid tot een topspits, een wapen dat in België voorlopig niemand echt heeft kunnen afstoppen. Of ik spijt heb dat we hem niet naar Anderlecht hebben gehaald? Mbokani is, zeker op zijn 34ste, op z'n best als de hele ploeg speelt om hem in de beste omstandigheden te brengen. Dat doet Antwerp ook en dat is ideaal voor hem. Maar wij voetballen op een andere manier.”

Volledig scherm Kompany en Mbokani in duel. © Photo News

