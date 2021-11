Onze huisref Tim Pots vindt voorwaardelijke straf voor Ashimeru opvallend: “Zo wordt spelbedervend gedrag in de hand gewerkt”

“Technische rode kaart”

Ashimeru komt er dan weer een pak goedkoper vanaf na zijn ‘save’ in het slot van de toegevoegde tijd. Zijn handspel voorkwam de 2-3 van OH Leuven en luidde de gemiste strafschop van Kaba in. Toch legt het bondsparket de Ghanees slechts één week voorwaardelijke schorsing op, naast een beperkte boete van 500 euro. Het is een strafmaat die ook onze huisref Tim Pots verbaast. “Het gaat hier om een ‘technische’ rode kaart, de lichtste vorm. Er was geen gevaarlijk spel, noch intentie om iemand te blesseren. Ik had dus een lichte schorsing verwacht, maar dan wél een effectieve. Nu heeft Ashimeru eigenlijk geen straf en wordt zo’n spelbedervend gedrag in de hand gewerkt.”