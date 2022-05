Onze chef voetbal ziet Kompany vertrekken langs de achterdeur: “Bestuur, trainer, spelers, fans en waarnemers blijven toch achter met onverzadigd gevoel”

Anderlecht ANALYSE. Waarom het niet zo gek zou zijn mochten de wegen van Anderlecht en Vincent Kompany deze zomer scheiden

Coacht Vincent Kompany zondag op Brugge zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht? Kompany is topkandidaat om volgend seizoen manager van het Engelse Burnley te worden, als die zich tenminste kunnen verzekeren van het behoud in de Premier League. Een analyse waarom de tijd misschien rijp is, voor zowel Anderlecht als Kompany, om te luisteren naar aanbiedingen van andere clubs.

20 mei