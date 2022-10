Onze chef voetbal stelt vast dat Anderlecht dezer dagen een middenmoter is: “Dansen doet Felice Mazzu al langer niet meer”

Anderlecht Zijn stempel meteen gedrukt: Felice Mazzu best debuteren­de RS­CA-coach van de eeuw en troeft onder meer Kompany en Vanhaeze­brou­ck af

De beste start van de eeuw. Felice Mazzu maakt indruk in zijn beginweken bij Anderlecht en dat uit zich in de cijfers. De laatste die beter debuteerde bij de recordkampioen, was Aimé Anthuenis in 1999.

19 augustus