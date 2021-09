Onze chef voetbal legt uit dat RSC Anderlecht té academisch geworden is: “De club heeft een spaghetti-avond nodig”

Anderlecht “Kapitaals­ver­ho­ging op Anderlecht is niet hoogdrin­gend”, maar het tegendeel is waar

23 augustus In het Lotto Park is de aangekondigde kapitaalsverhoging nog steeds niet doorgevoerd. Aandeelhouder Etienne Davignon zegt dat er geen haast bij is, maar dat wordt intern anders gepercipieerd. Daar is men zeer bezorgd over die uitspraken.