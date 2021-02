Onze Anderlecht-watcher ziet hoe paars-wit collectief tekortschiet: “Vreemde keuzes, slechte uitvoering”

Anderlecht Vincent Kompany: “Er zijn geen excuses, morgen spelen we met 200 km/u”

25 januari Als Anderlecht nog uitzicht wil houden op play-off 1, dan is het morgen verplicht om in Moeskroen met de volle buit aan de haal te gaan. En dat terwijl RSCA op verplaatsing net geen goede resultaten kan voorleggen. Trainer Vincent Kompany wanhoopt evenwel niet: “Mocht het spel buitenshuis slechter zijn dan thuis, dan zou me dat verontrusten. Maar dat is nu niet het geval.”