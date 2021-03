Onze Anderlecht-watcher zag dat Trebel alomtegenwoordig was: “Het is bizar dat hij zo lang genegeerd is”

AnderlechtAnderlecht doet nog mee voor play-off 1, en dat heeft het grotendeels te danken aan Adrien Trebel. “Zelfs op één been is hij van goudwaarde”, zegt onze RSCA-watcher, die ook een goede Yari Verschaeren zag en de duidelijke opdracht aan de backs kon smaken. “Dàt is Anderlecht, toch? Aanvallen!”