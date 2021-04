Onze analist Marc Degryse vindt dat Anderlecht grote ambities mag hebben: “Waarom nu niet mikken op tweede plek?”

Op voorhand gaf ik Anderlecht een goede winstkans omdat ik Club de laatste tijd niet zo indrukwekkend vond en Anderlecht in een goede flow zat. Na de eerste helft twijfelde ik wel over mijn buikgevoel. Club was baas en Anderlecht vond te weinig de opkomende spelers langs de flanken. Het enige gevaar was die bal in de zestienmeter waar Nmecha de controle miste. Nmecha speelde een goede wedstrijd, maar als je ooit hoger mikt dan Anderlecht in Europa, mag je zo’n controle eigenlijk niet missen. Hij maakte dan wel gelijkmaker, maar dat was zo een moment waar je kan laten zien dat je een absolute topper bent.