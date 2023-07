Onze analist heeft openhartig gesprek met Jan Vertonghen: “Ik heb mezelf heruitgevonden, met dank aan Brian Riemer”

Terwijl Jan Vertonghen (36) zijn auto parkeert voor de hoofdingang van het Lotto Park, wipt Marc Degryse even de kleedkamer van Anderlecht binnen. “Verdorie, dat is amper veranderd tegenover mijn tijd. Jan? Jij moet toch wat anders gewoon zijn?” Vertonghen: “Het is goed zoals het is. Ik voel me hier goed.” Een openhartig gesprek met de kapitein van Anderlecht en de recordinternational van de Rode Duivels over het voorbije rampseizoen van paars-wit en vooral over de verwachtingen voor de komende maanden.