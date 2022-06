Onvrede bij deel Anderlecht-abonnees: zij moeten hun plaatsen afstaan aan leden van harde kern

Zo’n 120 abonnees van RSC Anderlecht hebben van de club te horen gekregen dat ze moeten uitkijken naar een andere plaats in het stadion. Het gaat om de supporters in vak N5. Hun plekjes worden vanaf dit seizoen ingenomen door leden van de harde kern, zij verhuizen van bovenaan in het stadion naar een vak dichter bij het veld. Nooit prettig natuurlijk, zo’n verplichte verhuis. Zeker niet omdat de voorrangsperiode voor abonnees die hun abonnement verlengen al twee weken voorbij is en sindsdien de vrije verkoop van seizoenkaarten is gestart. “Dat wij verplicht moeten verhuizen voor mannen waardoor onze club de voorbije jaren toch een aantal zware boetes heeft gekregen, vind ik een jammerlijke zaak”, aldus een supporter uit dat vak die anoniem wenst te blijven. “De club stelt ons nu wel voor om aan dezelfde voorwaarden elders in het stadion te kiezen. Maar dat is wellicht een eenmalige geste, vanaf volgend seizoen betalen we elders ook gewoon de volle pot. Ik betaal nu 400 euro voor mijn abonnement, op andere plekken in het stadion mag je daar gerust 185 euro bijtellen.”