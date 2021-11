Ontslag Kompany deze week niet aan de orde

De sfeer is bedrukt op Anderlecht. Dat hoeft niet te verbazen: tegen KV Kortrijk kon paars-wit andermaal niet winnen (1-1) en het telt nu 22 op 45, wat uiteraard veel te weinig is voor een club die minstens play-off 1 ambieert. De komende dagen zal Vincent Kompany zich ongetwijfeld moeten verantwoorden voor de ontgoochelende resultaten, zoals er eigenlijk wekelijks een overlegmoment is met voorzitter Wouter Vandenhaute en sportief directeur Peter Verbeke. Er is in elk geval genoeg stof om te bespreken — bijvoorbeeld de tactische keuzes en het bankzittersstatuut van Lior Refaelov.

De verwachting is evenwel dat Anderlecht het vertrouwen in Vincent Kompany zal behouden. Behalve als er een onverwachte wending komt, zit Kompany zaterdag op Charleroi gewoon op de bank. Binnen de spelersgroep zijn er strekkingen die de coach niet meer in de bovenste schuif hebben zitten — zoals in elke kleedkamer — maar van protest of muiterij is geen sprake. Wesley Hoedt zei zondag: “Het ligt niet aan de coach, de spelers moeten reageren.”