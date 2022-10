Ontploffingsgevaar op Anderlecht: kan Mazzu explosieve situatie rond Wesley Hoedt ontmijnen?

Anderlecht “Bestuur stelt positie Mazzu niet in vraag”: Gilles De Bilde duidt protestac­ties Anderlecht-fans, die vooral gericht zijn tegen spelers

Na de nederlaag tegen West Ham in de Conference League, maar vooral de desastreuze resultaten in de competitie (13 op 30) is voor een deel van de supporters de maat vol. Zij plannen zondag in de uitwedstrijd op KV Mechelen protestacties.

8 oktober